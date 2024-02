A cura della Redazione

Tentano di rapinare uno scooter e provocano lesioni ad un loro coetaneo. Arrestati due minorenni.

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato ha eseguito nei confronti di due giovanissimi un'ordinanza di custodia cautelare in Istituto per Minori e del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, su conforme richiesta della Procura della Repubblica.

I due giovani risultano infatti gravemente indiziati della tentata rapina di uno scooter nonché di lesioni aggravate in danno di un coetaneo, fatti avvenuti presso il parcheggio del centro commerciale "La Cartiera" sito in Pompei nel mese di giugno 2023.

L’attività investigativa svolta dagli agenti del Commissariato di Pompei e coordinata dalla Procura, attraverso l'analisi certosina dei sistemi di videosorveglianza e a una scrupolosa attività info-investigativa, ha permesso di giungere all'identificazione dei due giovani.