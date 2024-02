A cura della Redazione

Rapina in una sala scommesse a Casalnuovo, in provincia di Napoli.

I Carabinieri sono intervenuti in via nazionale delle Puglie, altezza km 35,6, dove ignoti armati di pistole e fucili avevano effettuato il colpo in danno di una società che si occupa di noleggio e raccolte a terzi di slot machine.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che i malviventi, almeno 4 incappucciati con passamontagna e cappello, abbiano fatto entrare i dipendenti in una sala per poi accedere al caveau prendendo poi il denaro, il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione (almeno 300mila euro).

I rapinatori si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Nessun colpo esploso e nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna e della locale Tenenza impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.