A cura della Redazione

In data odierna i Carabinieri del NOR della Compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di due indagati, già ristretti per altri reati (estorsione e furto) commessi in concorso tra loro e reiterati nel tempo.

In particolare, a carico dei due, uno dei quali già agli arresti domiciliari a Boscoreale e l’altro detenuto presso la casa circondariale “A. Graziano” di Avellino, sono emersi gravi indizi di colpevolezza per il reato di furti d’auto con la tecnica del “cavallo di ritorno”.

Le attività di intercettazioni telefoniche ed ambientali, cui erano sottoposti gli indagati, hanno permesso di ricostruire il “modus operandi” dei due, i quali prima sottraevano l’autoveicolo parcheggiato sulla pubblica via e poi si mettevano in contatto con il proprietario del bene rubato, chiedendogli una somma di denaro per la restituzione dell’autoveicolo oggetto di furto, che altrimenti sarebbe stato venduto a terzi.

L’indagato agli arresti domiciliari è stato tradotto al carcere di Poggioreale, mentre all’altro indagato l’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata nel carcere ove era già detenuto.