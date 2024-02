A cura della Redazione

I carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale stabiese San Leonardo. Un uomo di 60 anni è stato colpito e ucciso verosimilmente da proiettili di fucile. Sarebbe accaduto in via San Giorgio, strada tra i comuni Lettere e Casola.

Il figlio lo avrebbe portato in ospedale. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire la dinamica e la matrice.