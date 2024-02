A cura della Redazione

Incendiano una giostrina, sono tre fratellini. Il più piccolo ha 3 anni, la madre segnalata dai Carabinieri.

Una giostra incendiata in un parco comunale nella città di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Ad appiccare l’incendio tre bambini di 11, 8 e 3 anni. A pagarne le conseguenze la madre, segnalata all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento aggravato.

Utilizzando degli accendini, i 3 bimbi avrebbero dato alle fiamme alcune cartacce. Il rogo si sarebbe esteso poi ad una giostrina. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i Carabinieri della Stazione locale hanno ricostruito l’episodio e identificato la madre dei tre bambini.