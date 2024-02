A cura della Redazione

Tragedia nella mattinata di lunedì ad Afragola, in provincia di Napoli.

Un 35enne è stato portato, già privo di vita, al pronto soccorso di Villa dei Fiori. Sul posto sono giunti i carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe precipitato da circa tre metri di altezza durante alcuni lavori di ristrutturazione in un cantiere edile in via San Marco.

Sugli interventi edilizi sono in corso approfonditi accertamenti da parte dei militari dell’Arma coordinati dalla Procura di Napoli Nord.