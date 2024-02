A cura della Redazione

Questa mattina gli agenti della Polizia Giudiziaria della Procura di Torre Annunziata, insieme agli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un uomo di 64 anni di Castellammare di Stabia in quanto gravemente indiziato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 11 anni, affetta da una disabilità intellettiva di grado lieve. L’uomo abitualmente l’accompagnava presso un centro di riabilitazione della città stabiese per effettuare delle terapie.

Il provvedimento è frutto di una meticolosa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, originata dai sospetti dei genitori della minore ai quali la ragazza aveva confidato alcuni episodi di cui lei era stata vittima.

Le indagini sono partite dalla visione dell’immagine estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di un'attività commerciale dove si sono svolti i fatti e anche nell’ascolto di una conversazione tra l’indagato e la minore che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, il quale approfittando dell’incarico affidatogli dai genitori della minore, l’accompagnava presso il centro di riabilitazione gli consentiva di trascorrere i momenti da solo con la ragazza e acquisire la sua fiducia. In diverse occasioni l’avrebbe costretta a compiere atti sessuali consistenti in palpeggiamento nelle parti intime.

L’uomo dopo le formalità di rito è stato trasferito nelle carceri di Poggioreale.