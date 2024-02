A cura della Redazione

Dopo una vasca da bagno posizionata sui binari della Circumvesuviana di via Crapolla tra Scafati e Pompei, si ripete a distanza di giorni un altro atto vandalico lungo questa tratta.

Questa volta a bloccare la circolazione dei treni blocchi di cemento, bancali in legno e altri ostacoli. Per fortuna i macchinisti sono riusciti a scorgere in tempo il materiale e fermare il treno.

Negli ultimi 20 giorni si sono susseguiti tre raid vandalici, così come ha denunciato il sindacato Orsa.

A sollevare la questione è stato il segretario generale del sindacato Orsa, Gennaro Conte: “I macchinisti hanno sempre denunciato tutto all’Azienda, siamo di fronte a un pericolo molto serio”.

Non si capisce quale sia lo scopo di questi atti di vandalismo. Il solo gusto di provocare un incidente, alla stregua dei teppisti di Roma che stesero un filo di acciaio tra due lati della strada allo scopo di assistere ad un incidente mortale, per poi firmarlo?