Morto da giorni in casa, aperta un'inchiesta sul decesso di Domenico G., 31enne di Torre Annunziata.

Il cadavere del giovane in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel pomeriggio di oggi, dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri della stazione di Torre Annunziata che, agli ordini del luogotenente Giovanni Russo, sono intervenuti in via Cavour. Nell'appartamento hanno trovato il corpo senza vita del 31enne, probabilmente morto per cause naturali a causa di alcune patologie. Solo in casa, il giovane non aveva rapporti con i familiari.

Sul posto per i primi rilievi sono intervenuti gli specialisti della sezione rilievi nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro della salma, in attesa dell'autopsia.