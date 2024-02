A cura della Redazione

Furto di caditoie, ladro arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Municipale.

Nel corso di alcuni controlli delle strade di Sant'Antonio Abate agli ordini del comandante Giuseppe Capuano, gli agenti della Polizia Municipale hanno sorpreso in flagranza di reato un 43enne intento ad asportare con una tenaglia alcune caditoie lungo via Casa Attanasio e via Circumvallazione. Subito intervenuti, gli agenti hanno bloccato il 43enne e, su disposizione del Pm di turno presso la Procura di Torre Annunziata, hanno eseguito l'arresto in flagranza di reato per furto ai danni della Pubblica Amministrazione, destinate a pubblica utilità, accompagnando il 43enne presso il suo domicilio in attesa della direttissima.

Gli agenti hanno recuperato 4 caditoie già asportate e la tenaglia utilizzata. Questa mattina, il Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l'arresto e disposto la revoca della misura cautelare.

“Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale - commenta Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate - per il loro costante impegno al servizio dei cittadini. La loro presenza nelle strade di Sant'Antonio Abate, accanto alle forze dell'ordine, stavolta ha permesso anche di sventare un furto che avrebbe provocato problemi in caso di pioggia e possibili rischi per l'incolumità di pedoni, ciclisti e motociclisti. L'intervento immediato ha permesso al personale dell'Ufficio Tecnico di provvedere al ripristino delle caditoie, che sono state riposizionate”.