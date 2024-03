A cura della Redazione

Effettua giocate per 1.500 euro in un’agenzia di scommesse di Torre del Greco e va via senza pagare l'importo.

Nella mattinata odierna i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della locale Procura, a carico di un 30enne di Arzano gravemente indiziato di reato di estorsione. Lo stesso è già in carcere per un reato analogo.

Le indagini condotte dalla sezione operativa della Compagnia carabinieri di Torre del Greco hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti del 30enne, il quale si sarebbe recato, nel pomeriggio del 2 dicembre scorso, all’interno dell’agenzia scommesse Snai di via Nazionale di Torre del Greco. Qui avrebbe richiesto al terminalista di effettuare due giocate per l'importo totale di 1.500 euro senza corrispondere il corrispettivo ed allontanandosi nonostante il vano tentativo dell'addetto alle giocate di ottenere il pagamento, minacciandolo di più gravi conseguenze laddove avessi insistito nel suo proposito.

I militari nel corso delle indagini hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza attraverso i quali sono pervenuti all’identificazione del 30enne e notificargli in carcere il provvedimento. Infatti, l’indagato è già detenuto per un reato analogo commesso nel vicino comune di Piano di Sorrento.