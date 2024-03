A cura della Redazione

Incidenti e guerriglie al termine del derby tra Juve Stabia e Casertana, con il viale Europa a Castellammare di Stabia ancora una volta palcoscenico di scontri, tafferugli e devastazioni. Una trentina di ultras della Casertana, incappucciati e con sciarpe di colore nero, armati di mazze e bastoni, sono riusciti ad accedere alle strade limitrofe, in particolare a via D’Annunzio, proseguendo poi per via Cosenza fino al viale Europa dove ci sono stati scontri con le forze dell’ordine.

Durante gli scontri vandalizzate anche alcune auto in sosta. Passata mezzanotte i trenta ultras rossoblù hanno poi fatto ritorno, indisturbati, al proprio bus dove sono stati identificati dalle forze dell’ordine prima di ripartire. Medicato un poliziotto al pronto soccorso del nosocomio stabiese dove, da verificare, si sarebbe recato anche un tifoso stabiese colpito al capo.

"Ancora una volta non ci troviamo davanti a tifosi - spiega il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui sono stati inviati diversi video degli atti vandalici e violenti dei soggetti ripresi da cittadini esasperati e impauriti - ma a veri e propri delinquenti organizzati. Dovevano essere tutti arrestati. Questi soggetti non devono mai più poter andare allo Stadio e mettere piede a Castellammare. Inoltre dovrebbero pagare di tasca propria i danni. Purtroppo c'è ancora troppa tolleranza verso questi veri e propri criminali".