Nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e i finanzieri della Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata ed in particolare nelle vie Settetermini, Prota e Cuparella, in largo Macello e in piazza Imbriani.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 258 persone, di cui 86 con precedenti di polizia, controllato 138 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e 3 a fermo amministrativo, e contestato 4 violazioni del Codice della Strada ritirando una carta di circolazione; sono state, altresì, controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari.