A cura della Redazione

Giovane 31enne gambizzato dopo una lite. E’ accaduto ieri sera alla periferia di Castellammare di Stabia, in via Fontanelle. Il 31enne sarebbe stato colpito da un colpo d’arma da fuoco ad una gamba.

Immediato il suo trasporto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in codice rosso e da qui trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli. Il 31enne non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed identificare le persone coinvolte nella lite.