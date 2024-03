A cura della Redazione

Arrestati due trentenni di Boscoreale per truffa aggravata ai danni di un anziano di Sant’Antonio Abate.

Le indagini, poste in essere dai carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dei due indagati, che il 7 luglio del 2023, fingendosi appartenente all'arma dei carabinieri ed utilizzando una paletta segnaletica ed una placca metallica simili a quella in dotazione alle forze dell'ordine, avrebbero simulato un tamponamento tra due veicoli attribuendone la responsabilità all'anziano, al fine di farsi consegnare una cospicua somma di denaro per non farlo incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada.

La vittima spaventata dall'accaduto, ed intimorita dalle pesantissime sanzioni falsamente prospettategli, avrebbe accettato di pagare la somma richiesta dai presunti truffatori.

Le indagini, supportate dai fotogrammi degli impianti di videosorveglianza attivi sul luogo dell'accaduto e dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati, i quali saranno sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso le proprie abitazioni.