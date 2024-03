A cura della Redazione

Esplosione di colpi di arma da fuoco nei pressi di un supermercato Decò a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. È accaduto in serata.

Una persona è rimasta ferita. Si tratta di G. G., 30enne napoletano. un ferito, trasportato in ospedale ad Aversa in codice rosso ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno avviato le indagini e gli accertamenti tecnici.