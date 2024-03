A cura della Redazione

Estorsione di camorra ai danni del Savoia Calcio: condannati l'ex direttore sportivo Felicio Ferraro e suo fratello Salvatore, alias 'o capitano, affiliato alla camorra.

Hanno scelto il rito abbreviato Felicio e Salvatore Ferraro, entrambi coinvolti nel blitz anticamorra dell'ottobre 2022. Secondo l'Antimafia, i due avrebbero imposto il pizzo del clan Gionta al Savoia calcio.

Per Felicio Ferraro è arrivata la condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per Salvatore Ferraro (fratello dell'ex dirigente sportivo) la condanna è a 8 anni e 4 mesi. La sentenza è stata emessa dal Gup del tribunale di Napoli. I due sono accusati, insieme a Giuseppe Carpentieri (genero del capoclan Valentino Gionta) di aver imposto un'estorsione da 50mila euro al Savoia calcio, fino al 2022, prima che subentrasse l'attuale società. Gli stessi ex dirigenti sportivi, però, hanno sempre negato queste circostanze.

Ieri, invece, è iniziato il processo su questi fatti anche per Carpentieri, che ha scelto il rito ordinario ed è alla sbarra dinanzi al tribunale di Torre Annunziata.