A cura della Redazione

Convalidato l’arresto del presunto esecutore materiale dell’omicidio di Alfonso Fontana, 24 anni, compiuto nei pressi del Tribunale di Torre Annunziata la sera del 7 febbraio 2024.

I militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di un soggetto ritenuto gravemente indiziato dei reati di omicidio commesso con premeditazione e per motivi abbietti, nonché di detenzione e porto illeciti in luogo pubblico di un’arma da fuoco, reati aggravati dalla modalità mafiosa e dal fine di affermare la superiorità del clan D’Alessandro, operante sul territorio di Castellammare di Stabia.

In particolare, dalle investigazioni sarebbe emerso il presunto coinvolgimento, quale esecutore materiale, dell’indagato nell’omicidio di Alfonso Fontana, in concorso con altre persone al momento non identificate, mediante esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco.