Tenta di rubare una tronchese nascondendola nei pantaloni, ma viene scoperto dai vigilanti e denunciato dai carabinieri.

Un cittadino di origine rumena è stato denunciato a piede libero oggi pomeriggio mentre tentava di uscire dallo store Leroy Merlin di Torre Annunziata con il grosso arnese nascosto negli indumenti. Il personale della vigilanza privata interna al centro commerciale oplontino, però, si è accorto che qualcosa non andava ed è scattata immediatamente la perquisizione.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire anche i carabinieri della Stazione di Torre Annunziata, che hanno identificato e denunciato a piede libero per tentato furto il cittadino romeno. Non è escluso che quella tronchese potesse essere utilizzata come arnese da scasso.