Guida in stato di ebrezza e va a sbattere contro il muro di una casa.

E’ accaduto questa mattina, intorno alle 4,30, a Pompei in via Parrelle.

Un 35enne di Pompei, alla guida di una Range Rover presa a noleggio, in evidente stato di ebrezza, sbanda con l’auto e va a sbattere a tutta velocità contro il muro di un’abitazione, abbattendo una cabina elettrica. Fortunatamente a quell’ora non ci sono persone per strada, altrimenti sarebbe stato una tragedia.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Stazione di Pompei, un’ambulanza e un’automedica del 118 della Misericordia di Torre Annunziata.

L’uomo, con una vistosa ferita alla testa, è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Rischia una grossa sanzione pecuniaria e la revoca della patente per guida in stato di ebrezza.