È fissata per il prossimo 3 giugno la prima udienza del processo di secondo grado per i 4 uomini accusati di avere ucciso Maurizio Cerrato.

La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha fissato nei giorni scorsi la prima udienza del processo che servirà a discutere anche il ricorso della Procura di Torre Annunziata, che già in sede di primo grado aveva chiesto il carcere a vita per i quattro imputati, invece la Corte d'Assise di Napoli ha condannato a 23 anni di reclusione i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesco e Antonio Cirillo, padre e figlio, per l'omicidio volontario di Maurizio Cerrato, ucciso a Torre Annunziata la sera del 19 aprile del 2021, in seguito a una lite scoppiata per un posto di parcheggio.

La famiglia Cerrato sarà parte civile con gli avvocati Giovanni Verdoliva e Antonio Marinaro.