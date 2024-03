A cura della Redazione

Mille euro di liquori rubati grazie ad una camicia con doppio fondo. 2 persone arrestate dai Carabinieri

Dovranno rispondere di furto aggravato due georgiani incensurati di 53 e 33 anni.

I carabinieri delle stazioni di Sorrento e Massa Lubrense li hanno bloccati all’esterno di un supermercato, mentre riempivano alcuni borsoni con decine di bottiglie di liquore. Erano state sottratte – hanno ricostruito i militari – in alcuni market della penisola sorrentina.

Curioso il trucco utilizzato per occultare la merce: una camicia sartoriale con doppio fondo nel quale infilare le bottiglie.

Oltre mille euro il valore della refurtiva recuperata e poi restituita. I due georgiani sono finiti in manette e sono ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio