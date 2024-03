A cura della Redazione

Co trolling in strada della Polizia in die Comuni del Vesuviano.

Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno presidiato la città corallina identificando 94 persone ed effettuando verifiche su 44 vecioli. Inoltre, sono stati controllati 6 esercizi commerciali.

A Pompei, invece, sono state identificate 71 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, e controllati 33 veicoli.