Il 2 luglio 2021 tre rapinatori si introdussero in un rimessaggio per autoarticolati di Torre del Greco e, dopo aver immobilizzato il vigilante notturno sotto la minaccia di armi da fuoco, asportarono, trainato da una motrice sopraggiunta sul posto, un rimorchio contenente pneumatici e prodotti da barba marca Gillette, per un valore complessivo di 100mila euro.

A distanza di quasi 3 anni i tre rapinatori sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina.

Le indagini condotte a seguito della denuncia dei fatti, attraverso l’esame delle immagini di videosorveglianza e dei tabulati telefonici, hanno consentito di pervenire, con elevata probabilità alla identificazione degli autori dei reati di rapina aggravata e porto illegale di armi da fuoco.

Nella giornata odierna, venerdì 5 aprile, l’arresto di due dei rapinatori da parte degli agenti del Commissariato di Torre del Greco, mentre il terzo già si trovava in carcere per altri reati..