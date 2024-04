A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti a Poggiomarino per la segnalazione di una donna in difficoltà.

I poliziotti, prontamente intervenuti, l’hanno raggiunta e quest’ultima ha raccontato che, poco prima, era stata aggredita e minacciata con un coltello dal compagno della figlia. Inoltre, in sede di denuncia, la donna ha riferito che, il giorno precedente, lo stesso episodio si era verificato a danno della ragazza.

Per tali motivi, i poliziotti hanno rintracciato e bloccato l’indagato, identificato per un 30enne bulgaro, trovandolo in possesso del coltello della lunghezza di 12 cm e lo hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e denunciato per porto di armi od oggetti ad offendere.