Tragedia alla centrale idroelettrica di Bargi sul Lago di Suviana in provincia di Bologna.

Tre le vittime accertate, quattro i dispersi e cinque i feriti, alcuni anche gravi.

"Questo è il momento del dolore e del lutto, ma non del silenzio - afferma Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in Regione Campani -. Quanto accaduto è l'ennesima tragedia sul lavoro che registriamo nel nostro Paese. Desidero esprimere il mio più sentito cordoglio e la mia sincera vicinanza ai familiari delle vittime. Ma la politica non può restare a guardare, abbiamo il dovere di fermare questa lunga scia di sangue. Più sicurezza sui luoghi di lavoro, significa più investimenti in prevenzione e formazione, ed aumentare le verifiche e i controlli". E’ quanto dichiara Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in Regione Campania, commentando quanto accaduto in Emilia Romagna.