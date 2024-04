A cura della Redazione

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Castello di Cisterna, insieme ai militari della locale Stazione, sono intervenuti a via Pomigliano, a Pomigliano d’Arco, per la segnalazione di un incidente stradale.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una coppia (lui 20enne, lei 19enne, entrambi incensurati), mentre era a bordo di un’Audi Q2, sarebbe stata avvicinata da due persone su un Sh. I centauri avrebbero tentato di rapinare i due ma non riuscendovi avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro l’auto della coppia.

Sembrerebbe che la vittima avrebbe poi inseguito i due sullo scooter che, per cause in corso di accertamento, avrebbero perso il controllo del mezzo rovinando sul suolo.

I feriti. Il primo è un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato trasferito nell’Ospedale del Mare in codice rosso, non in pericolo di vita. l’altro ha invece 19 anni, anche lui è già noto alle forze dell’ordine, e si trova nell’ospedale di Nola in codice rosso, in prognosi riservata e in pericolo di vita.

I carabinieri hanno rinvenuto un foro sulla portiera anteriore sinistra dell’Audi Q2.

Non è ancora chiaro come siano andati i fatti. C’è da capire chi abbia inseguito e quindi l’esatta dinamica. Solo le immagini delle diverse telecamere acquisite e le dichiarazioni di eventuali testimoni potranno far luce sulla vicenda, oggetto di indagine dei carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati minuto per minuto dalla Procura.