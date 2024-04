A cura della Redazione

Sciame sismico ai Campi Flegrei. Da stamattina si sono verificati diversi eve ti tellurico nell'area a ridosso della Solfatara.

Il più potente alle 9.44, con magnitudo 3.7, a 2 km di profondità, registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano.

A seguire altre scosse, la cui magnitudo massima è stata pari a 3.1.

I terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione residente nella zona, in molti si sono riversato in strada. Non si segnalano danni. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha invitato i cittadini a mantenere la calma.