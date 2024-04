A cura della Redazione

A Portici i carabinieri della Compagnia di Torre Del Greco hanno effettuato un servizio al largo raggio setacciando diverse arterie stradali.

Durante le operazioni a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio Gennaro Cancelliere, 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora e i militari hanno perquisito la sua abitazione.

Rinvenuti e sequestrati 50 grammi di hashish suddivisi in 10 dosi già pronte per la vendita al dettaglio. Trovata anche una dose di marijuana e diverso materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno infine sequestrato anche la somma di 100 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è in attesa di giudizio