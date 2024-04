A cura della Redazione

Questa mattina, domenica 28 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele per il danneggiamento di un autobus.

Alcuni sconosciuti (numero ancora non chiaro) sono saliti a bordo di un autobus EAV partito da Napoli. Durante la marcia e prima di fuggire, avrebbero costretto l’autista ad interrompere la marcia per uscire e danneggiato alcuni vetri con dei martelli frangi-vetro recuperati verosimilmente a bordo.

Indagini in corso per identificare i responsabili. Non ci sono feriti