A cura della Redazione

A Portici i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto aggravato Gennaro Basile, 54enne di San Giorgio a Cremano, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, impegnati in un servizio notturno per il controllo del territorio, sono stati allertati dal 112 e sono intervenuti in via Zumbini, all’interno del Parco Edera. Lì hanno trovato l’uomo, peraltro già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora del comune di San Giorgio, mentre tentava di forzare la serranda di un garage.

L’uomo è stato bloccato e gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che lo stesso aveva già forzato altri due box rubando al loro interno due racchette da tennis, una racchetta da ping pong e una cinepresa con i relativi accessori. Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati mentre la merce è stata restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.