Cade l'aggravante mafiosa, scarcerato Antonio Gallo o’ vuscar. La Corte di Appello di Napoli ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Antonio Iorio del Foro di Torre Annunziata, difensore di fiducia di Gallo, disponendo per quest’ultimo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Antonio Gallo risponde di detenzione e porto in pubblico di plurime armi, esplosione di colpi d’arma da fuoco, tutti reati commessi per agevolare il clan Gallo-Cavalieri di Torre Annunziata.

La Corte di Appello ha condiviso la tesi difensiva dell’esclusione dell’aggravante mafiosa ed ha concesso ad Antonio Gallo gli arresti domiciliari.

Cognato del noto ras Giovanni Colonia, secondo gli inquirenti Antonio Gallo era tra gli aspiranti alla reggenza del clan Gallo-Cavalieri, ed era stato negli ultimi anni protagonista di svariate azioni intimidatorie poste in essere nei confronti di rivali al fine di affermare il proprio predominio nella città di Torre Annunziata.