A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pessina di San Giorgio a Creano hanno controllato un soggetto accertando che lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari presso una struttura in provincia di Campobasso.

Per tale motivo, l’uomo, un 46enne di Portici, è stato tratto in arresto per evasione.