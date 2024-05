A cura della Redazione

Inviò ad amici i video hot della sua fidanzata mentre faceva sesso con lui. Agli arresti domiciliare 37enne di Gragnano, ex fidanzato della vittima, indiziato di reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti.

L’ordinanza emessa dalla Procura di Torre Annunziata è stata eseguita dai carabinieri di Gragnano.

Le indagini, scattate immediatamente a seguito della denuncia sporta il 29 gennaio 2024 dall’ex fidanzata, condotte dai militari tramite attività tecniche e l'analisi di apparati telefonici e telematici, e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno permesso di documentare la condotta illecita che l'indagato avrebbe posto in essere nel mese di gennaio di quest’anno.

L'indagato, secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbe inviato a terzi un video di uno spogliarello della sua ex fidanzata per poi chiedere di non diffonderlo e di cancellarlo a visione avvenuta.

L'attività investigativa ha permesso di accertare la presenza di un ulteriore video a contenuto chiaramente sessuale nel quale l'indagato viene ripreso mentre consuma un rapporto sessuale con la donna, anche questo inoltrato a terzi.

A seguito di perquisizione domiciliare si accertava che presso l'abitazione dell'indagato vi era un sistema di telecamere occultate con le quali questi avrebbe verosimilmente ripreso di nascosto, e quindi senza il consenso della donna, un rapporto sessuale con la stessa, all'epoca dei fatti sua fidanzata.

Della vicenda si era occupata lo scorso 30 aprile anche un noto programma televisivo, nel corso del quale era stato mandato in onda un servizio avente come protagonista una giovane donna di Gragnano, vittima di revenge porn, la quale aveva dichiarato di avere pensato di togliersi la vita dopo aver visto diffuso ovunque il video che la ritraeva.

Dopo le formalità di rito, l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.