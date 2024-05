A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante i servizi predisposti per il controllo del territorio, hanno ispezionato uno stabile abbandonato in via Fontana.

Qui, nella stanza di un appartamento, hanno scoperto 53 piantine di marijuana coltivate in una serra completa di lampade riflettenti e di un sistema di aspirazione per accelerare la crescita.