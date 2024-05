A cura della Redazione

Nella mattina di ieri, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante i servizi all’uopo predisposti, con il supporto delle unità cinofile, hanno controllato in via Melito a Torre Annunziata i garage di un parco rinvenendo in due di essi alcune buste contenenti marijuana del peso complessivo di circa 27 grammi, due involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi e due bilancini di precisione.