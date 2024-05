A cura della Redazione

Ruspe in azione a Trecase, abbattute diverse opere abusive.

Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, che costituisce una delle priorità dell’azione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si è proceduto alla demolizione di diverse opere abusive.

Tra queste un deposito e due spogliatoi, un chiostro in legno a forma triangolare di 35 mq; un gazebo con struttura in ferro di metri quadrati 90 con copertura e chiusura laterale in telo plastificato; completamento delle chiusure laterali del capannone di metri quadrati 100 (sala ristorante), più metri quadrati 70 (sala cucina) già posto sotto sequestro negli anni passati, con messa in opera degli infissi e finiture; pavimentazione di aree esterne per 150 mq, strutture in ferro e teli in plastica ed incannucciate in sostituzione di strutture in legno preesistenti.

i manufatti demoliti insistevano nel comune di Trecase alla via Tirone della Guardia e l'area sulla quale sono state realizzate le opere abusive sono sottoposte a diversi vincoli, da quello paesistico, a quello ambientale e sismico. Poi c'è la zona rossa ad alto rischio vulcanico, la zona di protezione speciale Vesuvio e Monte Somma.

L’esecuzione della demolizione delle costruzioni abusive disposte alla autorità giudiziaria rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva che preventiva.