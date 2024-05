A cura della Redazione

Evasione fiscale, nei guai un'imprenditrice di nazionalità cinese titolare di un megastore a Torre del Greco.

I militari del gruppo della Guardia di finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per l’importo di oltre 1.718.000 euro emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di un’imprenditrice di nazionalità cinese, titolare di un megastore esercente l’attività di commercio a dettaglio di detersivi casalinghi e articoli vari, ubicato a Torre del Greco, indagata per il reato di evasione fiscale.

In particolare, sulla base della ricostruzione effettuate nel corso di una verifica fiscale eseguita dalla Compagnia della Guardia di finanza di Torre del Greco, è emerso che l’imprenditrice avrebbe omessa la presentazione delle dichiarazioni ai fini Iva per gli anni dal 2019 al 2022 per un'imposta dovuta pari ad oltre 1.122.000 euro. Inoltre avrebbe presentato una dichiarazione infedele ai fini dell’imposta diretta per gli anni 2020 e 2021 indicando elementi passivi inesistenti pari a 1.153.000 euro e generando così un’imposta evasa pari a 496.000 euro.

Alla luce delle risultanze emerse, è stata, pertanto, emessa la misura cautelare reale nei confronti dell’indagata pari all’importo indebitamente sottratto alle casse dello Stato.