A cura della Redazione

Ancora paura tra i residenti dell'area flegrea. Alle 20.10 di oggi, lunedì 20 maggio, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno rilevato una forte scossa di magnitudo 4.4, chiaramente avvertita dalla popolazione, anche a km di distanza.

L'epicentro è stato localizzato ai margini della Solfatara a Pozzuoli, con il sisma generatosi a 3 km di profondità.

La scossa è stata preceduta da un'altra di magnitudo 3.5 alle 19.51, con epicentro poco distante, questa volta, dagli Astroni. Si tratta di due eventi tellurici, legati al bradisismo, che fanno parte di uno sciame ormai in atto da stamattina e tuttora in corso.

Riunione d'urgenza al Comune di Pozzuoli, con il sindaco Gigi Manzoni che ha annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di martedì 21 maggio al fine di effettuare le dovute verifiche sulle strutture. Un provvedimento che verosimilmente verrà adottato anche dagli altri sindaci dell'area flegrea.

I cittadini spaventati si sono riversati in strada e si prospetta una notte trascorsa lontano dalle proprie abitazioni.

"Stiamo allestendo 4 aree per l'accoglienza dei cittadini, con generi di primo conforto e psicologi per l'assistenza alla popolazione: - Palatrincone - Parcheggio C9 in Via Vecchia delle Vigne - Piazza a Mare - Largo palazzine - ha dichiarato il sindaco Manzoni -. Siamo tutti preoccupati ma al lavoro con grande attenzione e impegno. È un momento particolare per la nostra comunità. Dobbiamo restare uniti e compatti. Tutti insieme possiamo fare tanto per venirne fuori".