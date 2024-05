A cura della Redazione

Ieri pomeriggio i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in un’abitazione di via Manzoni a San Giorgio a Cremano per un incidente domestico.

Poco prima una 41enne rimaneva ustionata a causa delle fiamme che si erano propagate dopo l’accensione di un piccolo barbecue che era sul balcone.

La donna è stata trasferita dal 118 nell’ospedale Cardarelli di Napoli dove si trova attualmente ricoverata in terapia intensiva presso il reparto grandi ustionati.

La 41enne è in prognosi riservata ed ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo