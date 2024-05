A cura della Redazione

Demolito un capannone industriale abusivo a Sant’Antonio Abate.

Stamattina, lunedì 27 maggio, nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio si è proceduto alla demolizione di un capannone abusivo di uso industriale di metri 9 x 17,50 è di 6 metri per altezza, composto da strutture metalliche e copertura in lamiera ubicato nel comune di Sant’Antonio Abate, in via casa Varone in zona sismica.

L'esecuzione della demolizione disposta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata rappresenta per la tutela del territorio strumento insostituibile sia in chiave repressiva per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva per l'efficacia dissuasiva nei confronti dell'abusivismo edilizio. Nel caso di specie si è data esecuzione di una condanna relativa ad un abuso risalente al 1993.

La demolizione è avvenuta da parte del proprietario senza anticipazioni di spese da parte del comune interessato e della Cassa Depositi e Prestiti.