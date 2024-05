A cura della Redazione

Un provvedimento di sequestro è stato emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina in ordine ad alcuni immobili ad uso abitativo, realizzati in via Passeggiata Archeologica su un’area demaniale di proprietà del Parco Archeologico di Pompei, già oggetto di ordinanza di rimozione, alla quale non era stata data ottemperanza.

L’area risulta delimitata da un muro di cinta realizzato sopra un muro di epoca romana, al cui interno sono stati depositati rifiuti in maniera incontrollata.

L’area e le opere abusive sono state poste sotto sequestro dalla Polizia Municipale e dai carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata.