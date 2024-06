A cura della Redazione

Questa notte i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via Lepanto, all'altezza civico 222, per l’esplosione di un grosso petardo.

L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e il portone d’ingresso dello studio del geometra e presidente del Consiglio comunale di Pompei, Giuseppe La Marca.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell’evento.