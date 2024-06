A cura della Redazione

Marano di Napoli - Pesso il seggio elettorale dell'istituto “Massimo D’Azeglio”, via Piave, i carabinieri della stazione di Marano hanno denunciato un 45enne incensurato per aver portato in cabina un cellulare e per aver scattato una foto alla scheda.

Saviano - Presso la Scuola Elementare in via Cimitero, i carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno denunciato un 28enne per aver scattato una foto alla scheda.

Carbonara di Nola - Presso Scuola Elementare in via Rainone, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 59enne per aver fotografato con lo smartphone la scheda elettorale.

Si ricorda agli elettori che è assolutamente vietato scattare foto alle schede elettorali (comunali e/o europee) e introdurre apparecchi telefonici o macchine fotografiche all'interno della cabina elettorale. Lo stabilisce il Decreto-legge n. 49/2008, poi convertito nella legge 30 maggio n.96/2008.