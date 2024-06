A cura della Redazione

Questa mattina, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di Pompei hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere – emessa dal GIP del Tribunal di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica – nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di aver commesso, lo scorso maggio a Poggiomarino (in concorso con un’altra persona non identificata), una rapina pluriaggravata ai danni di una parafarmacia, servendosi di uno scooter al quale era stata applicata una targa di provenienza delittuosa.

L’attività di indagine ha permesso l’identificazione del soggetto, arrestato come uno degli autori della rapina. Il giudice ha emesso a suo carico una misura di custodia cautelare in carcere per i reati di rapina e ricettazione. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.