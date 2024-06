A cura della Redazione

Poco fa i carabinieri sono intervenuti a via Acton a Castellammare di Stabia. Una tubatura dell’acqua della ditta in gestione Gori per cause in corso di accertamento si è lesionata.

Sono state evacuate le abitazioni sottostanti e le persone in spiaggia, circa una quarantina.

Chiuse via Acton e la ss145. Al momento nessun ferito.

Personale della ditta Gori é sul posto e sta chiudendo la tubatura principale, verrà attivata quella secondaria sott’acqua per garantire il servizio. Si procederà in seguito ai lavori