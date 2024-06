A cura della Redazione

A Torre Del Greco i carabinieri della locale Stazione, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, sono stati impegnati nei controlli a diversi stabilimenti balneari.

Le verifiche nei lidi sono stati effettuati nell’ambito dei servizi di contrasto al lavoro sommerso e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quattro gli stabilimenti controllati e anche un ristorante all’interno di uno di questi.

Durante le operazioni sono stati identificati complessivamente 41 lavoratori e tutti erano regolarmente assunti tranne che in un lido, dove sono stati trovati, oltre che al personale messo in regola, anche 5 lavoratori in nero.

I 4 imprenditori sono stati denunciati. I carabinieri di Torre del Greco con il preziosissimo contributo del Nil di Napoli hanno contestato diverse sanzioni – penali e amministrative – per un totale di circa 64mila euro.

Tra le negligenze accertate l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In uno stabilimento i carabinieri hanno accertato anche che i luoghi di lavoro non avessero i requisiti minimi in materia di sicurezza mentre in un altro lido che l’ambiente di lavoro non fosse a norma.

Il Nil provvederà alle prescrizioni del caso mentre le verifiche dei carabinieri della compagnia di Torre del Greco continueranno anche nei prossimi mesi.