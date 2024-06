A cura della Redazione

Uccise la badante della sorella a colpi di pistola: sconto di pena in appello.

Per Pellegrino Reibaldi, 83enne professore di matematica in pensione residente a Torre Annunziata, è arrivata la riduzione della pena in Corte d'Assise d'Appello. Assistito dall'avvocato Renato D'Antuono, Reibaldi dovrà scontare 9 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio di Anna Baran, la badante che si occupava di sua sorella.

Per l'omicidio del 15 dicembre 2021, in appello è caduta l'aggravante dei futili motivi ed è arrivato lo sconto di pena, già riconosciuto in parte in primo grado per il vizio parziale di mente. Reibaldi è ai domiciliari in una struttura sanitaria che si occupa delle sue cure.