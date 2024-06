A cura della Redazione

Proliferano le discariche a cielo aperto a Torre Annunziata. Nonostante l’opera di sensibilizzazione da parte della società Prima Vera, che gestisce la raccolta dei rifiuti nel comune oplontino, gli scaricatori seriali di rifiuti non si fermano.

E così in più parti della città ci sono vere e proprie discariche di rifiuti urbani ma anche di materiale di risulta provenienti d lavori edili.

Filmato e foto che vi mostreremo sonoi molto eloquenti e si riferiscono in particolare alla zona sud della città. Come davanti all’ingresso della Villa B degli scavi di Oplonti in via Murat (un bel biglietto da visita per i turisti), oppure, e soprattutto, lungo via Cuparella, tratto che si collega con la traversa Siano, dove è ubicato l’istituto Marconi. Qui oltre ai rifiuti urbani, c'è materiale edile e uno scavo per una riparazione mai completata.

Sarebbe opportuno che nei luoghi dove abitualmente vengono sversati rifiuti si installasse un sistema di videosorveglianza per prendere con le mani nel sacco una buona volta questi incivili e fargliela pagare a caro prezzo!