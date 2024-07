A cura della Redazione

"A Boscotrecase, in via Calabrese nei pressi della stazione EAV ancora uno sversamento di "eternit" imbustato. In quella zona già sono presenti altri sversamenti della stessa tipologia, da tempo sbriciolati, a cui i cittadini sono costretti a transitare vicino, con grande rischio per le polveri di asbesto (amianto) che si sprigionano".

La segnalazione ci viene dal dottore Franco Matrone, referente per la Campania di Zero Waste Italy.

"I Vigili urbani sono stati avvertiti - afferma Matrone - nella speranza che qualche telecamera in zona abbia immortalato il 'genio' che ha depositato questi rifiuti pericolosi".

Intanto occorre assolutamente che i rifiuti vengano rimossi. Ciò deve essere fatto necessariamente da una ditta specializzata con tutte le precauzioni del caso. La spesa ricadrà sulle casse comunali e implicitanenti su tutti i contribuenti di Boscotrecase.